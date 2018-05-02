Поліція перевіряла інформацію про підозрілий предмет на Куликовому полі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет біля стіни пошани на Куликовому полі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Одеській області.
"Об 11:22 було повідомлення про підозрілу сумку, яка знаходиться біля стіни пошани на Куликовому полі, куди люди приносять квіти у пам'ять загиблих. Поліцейські цю інформацію отримали, людей відвели на безпечну відстань і силами вибухотехніків та кінологів здійснили перевірку", – йдеться в повідомленні поліції.
У підсумку повідомлення виявилося хибним. Підозрілий об'єкт не було виявлено.
Як повідомляв УНН, 2 травня на Куликовому полі в Одесі встановили рамки-металошукачі, охорону території навкруги посилили.