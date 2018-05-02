Полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете у стены почета на Куликовом поле. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"В 11:22 было сообщение о подозрительной сумке, которая находится у стены почета на Куликовом поле, куда люди приносят цветы в память погибших. Полицейские эту информацию получили, людей отвели на безопасное расстояние и силами взрывотехников и кинологов осуществили проверку", - говорится в сообщении полиции.
В итоге сообщение оказалось ложным. Подозрительный объект не было обнаружено.
Как сообщал УНН, 2 мая на Куликовом поле в Одессе установили рамки-металлоискатели, охрану территории вокруг усилили.