Полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе

"В 11:22 было сообщение о подозрительной сумке, которая находится у стены почета на Куликовом поле, куда люди приносят цветы в память погибших. Полицейские эту информацию получили, людей отвели на безопасное расстояние и силами взрывотехников и кинологов осуществили проверку", - говорится в сообщении полиции.

В итоге сообщение оказалось ложным. Подозрительный объект не было обнаружено.

Как сообщал УНН, 2 мая на Куликовом поле в Одессе установили рамки-металлоискатели, охрану территории вокруг усилили.