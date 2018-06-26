Поліція ліквідувала 11 інтернет-магазинів наркотиків

"Я можу сказати статистику по місту Києві. Сьогодні знешкоджено 11 інтернет-магазинів. Це безпосередньо від написів. Кількість вилучених наркотиків йде на кілограми. Часто організатори знаходяться в іншій країні. Завдяки цьому вдалося перекрити 7 великих каналів постачання важких наркотиків до столиці", - повідомив Поночовний.



Як повідомлям УНН, наразі в Україні налічується 346 тисяч осіб, які вживають ін’єкційні наркотики. Про це на прес-конференції повідомила представник державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Ірина Іванчук.