Полиция ликвидировала 11 интернет-магазинов наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Полиция ликвидировала 11 интернет-магазинов наркотиков, которые находили клиентов с помощью надписей на стенах. Об этом на пресс-конференции сообщил старший оперуполномоченный по ОВД управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве Артем Поночовный, передает УНН.
"Я могу сказать статистику по городу Киеву. Сегодня уничтожено 11 интернет-магазинов. Это непосредственно от надписей. Количество изъятых наркотиков идет на килограммы. Часто организаторы находятся в другой стране. Благодаря этому удалось перекрыть 7 крупных каналов поставки тяжелых наркотиков в столицу", - сообщил Поночовный.
Как сообщат УНН, сейчас в Украине насчитывается 346 000 человек, которые употребляют инъекционные наркотики. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Ирина Иванчук.