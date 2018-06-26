Полиция ликвидировала 11 интернет-магазинов наркотиков

"Я могу сказать статистику по городу Киеву. Сегодня уничтожено 11 интернет-магазинов. Это непосредственно от надписей. Количество изъятых наркотиков идет на килограммы. Часто организаторы находятся в другой стране. Благодаря этому удалось перекрыть 7 крупных каналов поставки тяжелых наркотиков в столицу", - сообщил Поночовный.



Как сообщат УНН, сейчас в Украине насчитывается 346 000 человек, которые употребляют инъекционные наркотики. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Ирина Иванчук.