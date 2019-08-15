Поліція: інформації щодо зґвалтування Діани Хріненко немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Інформації щодо зґвалтування неповнолітньої Діани Хріненко немає. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Роман Козьяков, передає кореспондент УНН.
"Щодо зґвалтування інформації немає… Також ми маємо перелом основи черепа згідно з тими наявними фрагментами скелета, те, що було досліджено", - сказав Козьяков.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної жительки Кіровоградщини Діани Хріненко.
15 серпня затриманого доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу.
Для підозрюваного сторона обвинувачення просить у суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, що 24 серпня 2018 року у селі Суботці Кіровоградської області зникла 16-річна місцева жителька Діана Хріненко. Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.