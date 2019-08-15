Полиция: информации об изнасиловании Дианы Хриненко нет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Информации об изнасиловании несовершеннолетней Дианы Хриненко нет. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Роман Козьяков, передает корреспондент УНН.
"О изнасилования информации нет... Также мы имеем перелом основания черепа согласно тем имеющимися фрагментами скелета, то, что было исследовано", - сказал Козьяков.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской Дианы Хриненко.
15 августа задержанного доставили в суд для избрания ему меры пресечения.
Для подозреваемого сторона обвинения просит у суда меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, что 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 16-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.