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Поліція Донеччини довела злочинну діяльності 52 "суддів ДНР"

Поліція Донеччини довела злочинну діяльності 52 "суддів ДНР"

Київ • УНН

 • 8154 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронцями Донецької області задокументовано та доведено протиправну діяльність 52 “суддів Донецької народної республіки”. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Так, правоохоронці доведели протиправну діяльність 52 “суддів” фейкової республіки. В тому числі - 22 осіб, які були призначені “на посади” вже у 2016 році.

Наразі триває збір даних стосовно ще 19 осіб. Це майже вся вертикаль судової системи “ДНР”. Загалом правоохоронці мають інформацію про 80 працівників “суду”, які працюють зараз або працювали раніше під час окупації.

Крім того, 45 зловмисників оголошені у розшук в 2016 році. Найближчим часом до них приєднаються ще 7. 

Більшість з суддів – це зрадники, які працювали у судах Донеччини та перейшли на бік терористів. Вони були звільнені з лав судової системи України. Деякі з них до окупації були помічниками суддів та не розглянули жодної справи, деякі – провалили іспити на посаду судді.

Всі слідчо-оперативні заходи проводяться у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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