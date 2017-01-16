Полиция Донецкой области доказала преступную деятельности 52 "судей ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранителями Донецкой области задокументирована и доказана противоправная деятельность 52 "судей Донецкой народной республики". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, правоохранители доказали противоправную деятельность 52 "судей" фейковых республики. В том числе - 22 человек, которые были назначены "на должности" уже в 2016 году.
Сейчас идет сбор данных о еще 19 лицах. Это почти вся вертикаль судебной системы "ДНР". Всего правоохранители располагают информацией о 80 работниках "суда", которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации.
Кроме того, 45 злоумышленников объявлены в розыск в 2016 году. В ближайшее время к ним присоединятся еще 7.
Большинство из судей - это предатели, которые работали в судах Донецкой области и перешли на сторону террористов. Они были уволены из рядов судебной системы Украины. Некоторые из них до оккупации были помощниками судей и не рассмотрели ни одного дела, некоторые - провалили экзамены на должность судьи.
Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.