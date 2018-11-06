Поліцейському, який п’яним збив велосипедиста і втік, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прокуратура Києва повідомила про підозру співробітнику поліції, який у стані алкогольного сп’яніння збив велосипедиста у Києві і втік, повідомили про підозру. Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури, передає УНН.
“Прокуратурою міста Києва оголошено підозру інспектору сектору фізичної охорони Подільського РВ УПО в м.Києві за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками”, — зазначили у прес-службі і додали, що поліцейському повідомили про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження), ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
У прокуратурі розповіли, що така дорожня пригода сталася 29 жовтня у Солом’янському районі столиці.
За їхньою інформацією, підозрюваний, керуючи автомобілем Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння, рухався по проїзній частині вулиці Уманської та скоїв наїзд на велосипедиста, який їхав попутному з автомобілем напрямку.
“Після цього, не зупиняючись, водій поїхав з місця ДТП, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції”, — уточнили у відомстві.
Внаслідок ДТП потерпілий, яким виявився пенсіонер 1953 року народження, отримав тяжкі тілесні ушкодження: садна, забої обличчя та відкритий перелом лівої ноги.
Нагадаємо, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.
У поліції розповіли, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після пограбування. Згодом його впізнав сам потерпілий у цій справі.
За фактом ДТП за участю автомобіля патрульної поліції у центрі Києва призначено службове розслідування.
Згодом стало відомо, що чоловік помер у лікарні.