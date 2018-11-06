Поліцейському, який п’яним збив велосипедиста і втік, повідомили про підозру

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прокуратура Києва повідомила про підозру співробітнику поліції, який у стані алкогольного сп’яніння збив велосипедиста у Києві і втік, повідомили про підозру. Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури, передає УНН.