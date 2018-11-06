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Полицейскому, который пьяным сбил велосипедиста и скрылся, сообщили о подозрении

Полицейскому, который пьяным сбил велосипедиста и скрылся, сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 8768 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику полиции, который в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста в Киеве и убежал, сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратурой города Киева объявлено подозрение инспектору сектора физической охраны Подольского РО УПО в Киеве по факту совершения ДТП с тяжелыми последствиями", - отметили в пресс-службе и добавили, что полицейскому сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение), ч.1 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В прокуратуре рассказали, что дорожное происшествие произошло 29 октября во Соломенском районе столицы.

По их информации, подозреваемый, управляя автомобилем Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части улицы Уманской и совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном с автомобилем направлении.

"После этого, не останавливаясь, водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции", - уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадавший, которым оказался пенсионер 1953 года, получил тяжелые телесные повреждения: ссадины, ушибы лица и открытый перелом левой ноги.

Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

В полиции рассказали, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого был совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после ограбления. Впоследствии его узнал сам пострадавший в этом деле.

По факту ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в центре Киева назначено служебное расследование.

Впоследствии стало известно, что мужчина умер в больнице.

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