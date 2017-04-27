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Поліцейського на Львівщині затримали на хабарі у 22 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тис. грн за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

 

Поліцейського на Львівщині затримали на хабарі у 22 тис. грн

"Заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тис. грн за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Як повідомляв УНН 24 квітня, поліцейському, який вимагав хабар на Кіровоградщині, обрали запобіжний захід.

 

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