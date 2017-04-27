Полицейского во Львовской области задержали на взятке в 22 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Майор полиции требовал от местного жителя 22 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Майор полиции требовал от местного жителя 22 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Как сообщал УНН 24 апреля, полицейскому, который требовал взятку в Кировоградской области, избрана мера пресечения.