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Поліцейський отримав поранення під час затримання грабіжника

Поліцейський отримав поранення під час затримання грабіжника

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Під час затримання грабіжника у Дніпрі поранено поліцейського. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби поліції Дніпропетровської області.

“25 серпня до поліції надійшов виклик про скоєння грабежу на території Індустріального району м. Дніпра. Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини та побіг в напрямку Слобожанського проспекту. Володіючи оперативною інформацією про вказаний злочин, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Галушко помітив підозрюваного. Під час спроби його затримати, зловмисник розпочав стрільбу у бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили до лікарні”, — повідомили у поліції.

28-річного підозрюваного у грабежі та замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі. В ході відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, а саме дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини та пістолет травматичної дії.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПКУ.

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