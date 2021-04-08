Поліцейські відкрили вогонь по автівці, водій якої вчинив ДТП та намагався втекти до іншої області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Водій авто ВАЗ, попередньо перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, створював аварійну ситуацію на дорозі та намагався втекти до іншої області. Правоохоронцям довелось зробити кілька пострілів по колесах автівки, зрештою зловмисника вдалось затримати. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини, передає УНН.
Деталі
Так, подія сталася 7 квітня близько першої години ночі. Водій авто поблизу смт. Шевченко створював аварійну ситуацію на дорозі, рухаючись на великій швидкості. Внаслідок чого зіткнувся з іншим автомобілем, який рухався у попутному напрямку, але не зупинився і поїхав з місця події. На вимогу співробітників сектору реагування патрульної поліції Покровська зупинитись чоловік не реагував.
Повідомляється, що у ході переслідування правоохоронці здійснили декілька попереджувальних пострілів, але порушник не зупинявся та своїми діями створював загрозу життю та здоров’ю інших учасників дорожнього руху.
Тому, на підставі ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію”, поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, здійснивши декілька пострілів по колесах транспортного засобу.
У взаємодії з колегами Дніпропетровської області правопорушник був затриманий у місті Павлоград.
За даними поліцейських, втікачем виявився 43-річний мешканець міста Сєвєродонецьк Луганської області. Водій був направлений на проходження медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
Наразі відносно втікача поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Доповнення
Раніше цього тижня у Костянтинівці водій автомобіля скоїв наїзд на малолітнього велосипедиста. Внаслідок аварії останній отримав тілесні ушкодження. За даним фактом розпочато досудове розслідування.