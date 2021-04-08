Полицейские открыли огонь по машине, водитель которой совершил ДТП и пытался сбежать в другую область

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Водитель авто ВАЗ, предварительно находясь в состоянии наркотического опьянения, создавал аварийную ситуацию на дороге и пытался бежать в другую область. Правоохранителям пришлось сделать несколько выстрелов по колесам автомобиля, в конце концов злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.

Детали

Так, событие произошло 7 апреля около часа ночи. Водитель авто вблизи пгт. Шевченко создавал аварийную ситуацию на дороге, двигаясь на большой скорости. В результате чего столкнулся с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении, но не остановился и уехал с места происшествия. По требованию сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Покровска остановиться мужчина не реагировал.

Сообщается, что в ходе преследования правоохранители осуществили несколько предупредительных выстрелов, но нарушитель не останавливался и действиями создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Поэтому, на основании ст. 46 Закона Украины “О Национальной полиции”, полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства.

Во взаимодействии с коллегами Днепропетровской области правонарушитель был задержан в городе Павлоград.

По данным полицейских, беглецом оказался 43-летний житель города Северодонецк Луганской области. Водитель был направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Сейчас в отношении беглеца полицейские составили административные протоколы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

Ранее на этой неделе в Константиновке водитель автомобиля совершил наезд на малолетнего велосипедиста. В результате аварии последний получил телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование.

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