Полицейские открыли огонь по машине, водитель которой совершил ДТП и пытался сбежать в другую область
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Водитель авто ВАЗ, предварительно находясь в состоянии наркотического опьянения, создавал аварийную ситуацию на дороге и пытался бежать в другую область. Правоохранителям пришлось сделать несколько выстрелов по колесам автомобиля, в конце концов злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Детали
Так, событие произошло 7 апреля около часа ночи. Водитель авто вблизи пгт. Шевченко создавал аварийную ситуацию на дороге, двигаясь на большой скорости. В результате чего столкнулся с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении, но не остановился и уехал с места происшествия. По требованию сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Покровска остановиться мужчина не реагировал.
Сообщается, что в ходе преследования правоохранители осуществили несколько предупредительных выстрелов, но нарушитель не останавливался и действиями создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Поэтому, на основании ст. 46 Закона Украины “О Национальной полиции”, полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства.
Во взаимодействии с коллегами Днепропетровской области правонарушитель был задержан в городе Павлоград.
По данным полицейских, беглецом оказался 43-летний житель города Северодонецк Луганской области. Водитель был направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Сейчас в отношении беглеца полицейские составили административные протоколы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Дополнение
Ранее на этой неделе в Константиновке водитель автомобиля совершил наезд на малолетнего велосипедиста. В результате аварии последний получил телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование.