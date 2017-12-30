Поліцейське авто підірвали у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У шведському місті Мальме підірвали поліцейський автомобіль. Двоє чоловіків через інцидент затримані, передає УНН з посиланням на Expressen.
Інцидент стався ввечері 29 грудня — підірвалось поліцейське авто.
Зазначено, що одразу після вибуху на місце прибули сапери.
Наразі полція затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до організації вибуху, — 22-річного та 26-річного чоловіків. Мотиви нападу наразі невідомі.
Як повідомляв УНН, “ІДІЛ” взяло на себе відповідальність за вибух в Петербурзі.