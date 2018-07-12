Політолог про “Слава Україні” від хорватів: Суркіс міг би хоч зімітувати національну гордість

За його словами, Суркіс міг хоча б зімітувати національну гордість.

“Це дуже погано, що Суркіс так відреагував (почав вимагати відповідальності президента ФФУ Павелка перед ФІФА за підтримку хорватських футболістів — ред.) на те, що один із колишніх гравців "Динамо", хорватський футболіст — знайшов у собі мужність, і не довго думавши, голосно на весь світ заявив „Слава Україні“. Тут (у позиції Суркіса — ред.) відчувається важка рука Медведчука, яка не хоче сваритися із Путіним. Це неприємно і, звичайно, можна було б хоча би зімітувати національну гордість”, — сказав Небоженко.

На думку політолога, у ФІФА прекрасно зрозуміли, що вони зробили політичну помилку, покаравши хорватського футболіста.

“І той факт, що Суркіс намагається діяти у руслі ФІФА не додає йому поваги та рейтингів. А загалом, якщо вже до такого рівня дійшло бажання догодити Путіну, то напевно зовсім вже погано проросійським силам у нас тут в Україні”, — зауважив він.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу захисник хорватської збірної Домагой Віда, а також скаут київського клубу “Динамо” хорват Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Вукоєвича оштрафував на 15 тис. франків.

Згодом, на хвилі скандалу, Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧС.

Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців. За словами Президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.

Українці, реагуючі на санкції до хорватських футболістів збоку ФІФА, обвалили рейтинг сторінки організації у Facebook.

На підтримку хорватів виступила вся Верховна Рада України, а також вітчизняне МЗС, засудивши безпринципність ФІФА.

Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс. Він закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка “за підтримку хорватських гравців”, які привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі “КиївПрес”.

Більш того, на офіційному сайті ФК “Динамо” було опубліковано повідомлення, в якому стверджується, що Павелко, запропонувавши юридичну допомогу Вукоєвича, нібито “штовхнув” хорватського футболіста на конфлікт з федерацією футболу його рідної країни. Однак це твердження не відповідає дійсності. Павелко, який дійсно запропонував Вукоєвичу юридичну підтримку ФФУ, говорив про апеляцію на рішення FIFA (накласти штраф на футболіста в розмірі 15 тис. франків). Рішення ж хорватського спортивного союзу про відсторонення від роботи в збірній Вукоєвича Павелко взагалі не коментував.