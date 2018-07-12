Политолог о "Слава Украине" от хорватов: Суркис мог бы хоть сымитировать национальной гордости
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Позиция экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса в ситуации с хорватскими футболистами, которые приветствовали Украину, не делает ему чести. Вместо поддержки игроков, Суркис в очередной раз продемонстрировал свои пророссийские взгляды. Об этом и комментарии УНН сказал политолог Виктор Небоженко.
По его словам, Суркис мог хотя бы сымитировать национальную гордость.
"Это очень плохо, что Суркис так отреагировал (потребовал ответственности президента ФФУ Павелко перед ФИФА за поддержку хорватских футболистов - ред.) на то, что один из бывших игроков "Динамо", хорватский футболист - нашел в себе мужество, и не долго думая, громко на весь мир заявил "Слава Украине". Здесь (в позиции Суркиса - ред.) чувствуется тяжелая рука Медведчука, который не хочет ссориться с Путиным. Это неприятно и, конечно, можно было бы хотя бы сымитировать национальную гордость", - сказал Небоженко.
По мнению политолога, в ФИФА прекрасно поняли, что они сделали политическую ошибку, наказав хорватского футболиста.
"И тот факт, что Суркис пытается действовать в русле ФИФА не добавляет ему уважения и рейтингов. В целом, если уж до такого уровня дошло желание угодить Путину, то наверное совсем уж плохо пророссийским силам у нас здесь в Украине", - отметил он.
Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча защитник хорватской сборной Домагой Вида, а также скаут киевского клуба "Динамо" хорват Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовал на 15 тыс. франков.
Впоследствии, на волне скандала, Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.
Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков. По словам Президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право выражать свое уважение к Украине и украинским болельщикам.
Украинцы, реагирующие на санкции к хорватским футболистам со стороны ФИФА, обвалили рейтинг страницы организации в Facebook.
В поддержку хорватов выступила вся Верховная Рада Украины, а также отечественное МИД, осудив беспринципность ФИФА.
Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис. Он призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко "за поддержку хорватских игроков", которые поздравили Украину после поражения российской сборной. Об этом говорится в материале "КиевПресс".
Более того, на официальном сайте ФК "Динамо" было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что Павелко, предложив юридическую помощь Вукоевичу, якобы "толкнул" хорватского футболиста на конфликт с федерацией футбола его родной страны. Однако это утверждение не соответствует действительности. Павелко, который действительно предложил Вукоевичу юридическую поддержку ФФУ, говорил о апелляции на решение FIFA (наложить штраф на футболиста в размере 15 тыс. франков). Решение же хорватского спортивного союза об отстранении от работы в сборной Вукоевича Павелко вообще не комментировал.