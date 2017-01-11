Політичного підгрунтя для скасування мораторію на експорт лісу-кругляку на сьогодні немає - І. Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Поки що парламент не готовий проголосувати за скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку. Про це в ефірі “5 каналу” заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“Я не бачу готовності у Верховній Раді голосувати за таке рішення, але разом із тим, думаю, що за рахунок стимулів для деревообробної промисловості ми могли би це питання вирішити. Головне, щоб була готовність сісти за стіл перемовин, не просто політизувати і популяризувати це рішення, яке на даний момент не дало свого результату”, — сказала вона.
Урядовець вважає, що це питання потрібно вирішувати комплексно.
“Вже якісь речі уряд почав робити. Зокрема ми запровадили додаткову відповідальність за незаконну вирубку лісу. Місяць-півтора тому був презентований пілотний проект, який вже покриває всі ліси Закарпаття Міністерством агропромислової політики. Пілотний проект, який показує точні вирубки лісів у режимі, по суті, онлайн, що дає можливість відслідковувати і припиняти незаконну вирубку лісу. Ми заборонили будь-які санітарні вирубки лісу, не спричинені якимись природними явищами, як наприклад, пожежі, чи паводки. І це уже є ті кроки, які повинні стимулювати захист від незаконної вирубки”, — розповіла І. Климпуш-Цинцадзе.