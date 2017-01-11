Политической подоплеки для отмены моратория на экспорт леса-кругляка на сегодня нет - И. Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Пока парламент не готов проголосовать за отмену моратория на вывоз леса-кругляка. Об этом в эфире "5 канала" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Я не вижу готовности в Верховной Раде голосовать за такое решение, но вместе с тем, думаю, что за счет стимулов для деревообрабатывающей промышленности мы могли бы этот вопрос решить. Главное, чтобы была готовность сесть за стол переговоров, не просто политизировать и популяризировать это решение, которое на данный момент не дало своего результата", - сказала она.
Чиновник считает, что этот вопрос нужно решать комплексно.
"Уже какие-то вещи правительство начало делать. В частности мы ввели дополнительную ответственность за незаконную вырубку леса. Месяц-полтора назад был презентован пилотный проект, который уже включает все леса Закарпатья Министерством агропромышленной политики. Пилотный проект, который показывает точные вырубки лесов в режиме, по сути, онлайн, что позволяет отслеживать и пресекать незаконную вырубку леса. Мы запретили любые санитарные вырубки леса, не вызванные какими-то природными явлениями, например, пожара или наводнения. И это уже есть те шаги, которые должны стимулировать защиту от незаконной вырубки", - рассказала И. Климпуш-Цинцадзе.