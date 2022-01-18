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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Політдиректор дипслужби ЄС прибув до Москви: на порядку денному європейська безпека

Політдиректор дипслужби ЄС прибув до Москви: на порядку денному європейська безпека

Київ • УНН

 • 29752 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Заступник генсека - політичний директор Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора прибув із офіційним візитом до Москви. На порядку денному - відносини між Росією та ЄС, питання зовнішньої політики та європейська безпека. Про це дипломат написав у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата:

"(Перебуваю - ред.) у Москві для переговорів з російськими колегами. На порядку денному будуть двосторонні відносини між ЄС та Росією, питання зовнішньої політики та архітектура європейської безпеки. Принципи, підтверджені міністрами закордонних справ ЄС минулої п'ятниці у Бресті, лежать в основі позиції спільноти", - написав Енріке Мора.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що перед загрозою з боку Росії Європейський Союз повинен мати тверду позицію, залишатися єдиним і діяти. При цьому необхідно повернутись до загальних принципів архітектури безпеки в Європі на основі міжнародного права.

Боррель зазначив, що Росія загрожує Україні та ставить під питання архітектуру безпеки Європи.

Так, міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у французькому Бресті 14 січня узгодили єдиний підхід із 10 пунктів до кризи між Організацією Північноатлантичного договору та Росією через Україну.

Підхід поєднує заходи стримування Росії та можливості для діалогу. Один із пунктів — продовження підготовки скоординованих санкцій зі США та союзниками, інший — можливість зміцнення довіри через переговори щодо контролю над озброєннями.

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