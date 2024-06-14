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Поліпшується рентабільність олійних культур, але зернові досі збиткові – аналіз Мінагро

Поліпшується рентабільність олійних культур, але зернові досі збиткові – аналіз Мінагро

Київ • УНН

 • 36500 перегляди

За даними Міністерства агрополітики, з початку 2024 року аграріям все вигідніше вирощувати олійні культури, проте зернові все ще залишаються у зоні збитковості. При цьому ситуація в тваринництві залишається стабільною.

Рентабельність олійних культур з початку 2024 року поліпшується, зернові – досі в діапазоні збитковості, ситуація у тваринництві стабільна. Про це йдеться у дослідженні Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

У четвертому випуску дослідження "Україна: Вплив війни на прибутковість сільськогосподарського виробництва повідомляється, що починаючи з липня 2023 року, рентабельність основних видів сільськогосподарських культур стабільно поліпшується. Утім виробництво зернових досі не досягло беззбитковості, а прибутковість олійних культур залишається мінімальною. Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році рентабельність олійних культур буде вищою, ніж прогнозувалось раніше, однак виробництво зернових й надалі буде збитковим. Прибутковість соняшника очікується на рівні 45 дол. за тонну, сої – на рівні 83 дол. за тонну, рапсу – на рівні 78 дол. за тонну.

Поліпшення рівня рентабельності, у порівнянні з попереднім періодом, пов'язано з  відновленням експортних морських шляхів. Це знизило вартість логістики та дозволило збільшити закупівельні ціни на внутрішньому ринку, навіть попри зниження світових цін на всі види зернових та олійних культур

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що з початку 2024 року змінилась структура експортних маршрутів. Логістика агропродукції через річкові порти Дунаю відіграла важливу роль для України, коли глибоководні порти Одеси не працювали. Однак на сьогодні потенціал експортного шляху Дунаєм не використовується наповну через більшу вартість логістики в цьому напрямі в порівнянні з глибоководними портами Одеси.

На результати галузі рослинництва цього року найбільше впливатимуть такі фактори як зменшення норми внесення добрив, і як наслідок незначне зменшення врожайності. Також зниження вартості експортної логістики, зменшення цінового розриву між ціною на елеваторах та в українських портах завдяки налагодженню експортних відвантажень, що сприятиме активнішому відновленню внутрішніх закупівельних цін.

Ситуація у галузі тваринництва з початку 2024 року була в цілому стабільною: більшість видів продукції залишаються прибутковими, крім виробництва яловичини. У квітні 2024 року спостерігалось зниження рентабельності виробництва усіх видів продукції, крім птиці. На це вплинули зростання цін на ячмінь та кукурудзу на внутрішньому ринку, сезонне зниження цін на молоко, зниження цін на свинину через збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Водночас курятина, як найбільш доступний для кінцевого споживача вид м’яса, демонструє позитивну динаміку зростання рівня рентабельності.

Додамо

Аналіз проведений  Мінагрополітики спільно з Українським клубом аграрного бізнесу за підтримки Глобального фонду зі зменшення ризиків катастроф і відновлення (GFDRR), який адмініструється Світовим банком. 

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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