Рентабельность масличных культур с начала 2024 года улучшается, зерновые - до сих пор в диапазоне убыточности, ситуация в животноводстве стабильная. Об этом говорится в исследовании Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

В четвертом выпуске исследования "Украина: Влияние войны на прибыльность сельскохозяйственного производства сообщается, что начиная с июля 2023 года, рентабельность основных видов сельскохозяйственных культур стабильно улучшается. Впрочем, производство зерновых до сих пор не достигло безубыточности, а прибыльность масличных культур остается минимальной. Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году рентабельность масличных культур будет выше, чем прогнозировалось ранее, однако производство зерновых и в дальнейшем будет убыточным. Прибыльность подсолнечника ожидается на уровне 45 долл. за тонну, сои - на уровне 83 долл. за тонну, рапса - на уровне 78 долл. за тонну.

Улучшение уровня рентабельности, по сравнению с предыдущим периодом, связано с восстановлением экспортных морских путей. Это снизило стоимость логистики и позволило увеличить закупочные цены на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение мировых цен на все виды зерновых и масличных культур - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с начала 2024 года изменилась структура экспортных маршрутов. Логистика агропродукции через речные порты Дуная сыграла важную роль для Украины, когда глубоководные порты Одессы не работали. Однако на сегодня потенциал экспортного пути Дунаем не используется на полную из-за большей стоимости логистики в этом направлении по сравнению с глубоководными портами Одессы.

На результаты отрасли растениеводства в этом году больше всего будут влиять такие факторы как уменьшение нормы внесения удобрений, и как следствие незначительное уменьшение урожайности. Также снижение стоимости экспортной логистики, уменьшение ценового разрыва между ценой на элеваторах и в украинских портах благодаря налаживанию экспортных отгрузок, что будет способствовать более активному восстановлению внутренних закупочных цен.

Ситуация в отрасли животноводства с начала 2024 года была в целом стабильной: большинство видов продукции остаются прибыльными, кроме производства говядины. В апреле 2024 года наблюдалось снижение рентабельности производства всех видов продукции, кроме птицы. На это повлияли рост цен на ячмень и кукурузу на внутреннем рынке, сезонное снижение цен на молоко, снижение цен на свинину из-за увеличения предложения на внутреннем рынке. В то же время курятина, как наиболее доступный для конечного потребителя вид мяса, демонстрирует положительную динамику роста уровня рентабельности.

Добавим

Анализ проведен Минагрополитики совместно с Украинским клубом аграрного бизнеса при поддержке Глобального фонда по уменьшению рисков катастроф и восстановления (GFDRR), который администрируется Всемирным банком.