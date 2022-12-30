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Поки Орбан залишається прем'єром, відносини України та Угорщини не зміняться - Кулеба

Поки Орбан залишається прем'єром, відносини України та Угорщини не зміняться - Кулеба

Київ • УНН

 • 546835 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Ставлення Угорщини до України не зміняться, поки Віктор Орбан залишається прем'єр-міністром, через його позицію. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Зе Интервьюер", передає кореспондент УНН.

Цитата

«Не зміниться (ставлення Угорщини до України - ред.), поки Віктор Орбан залишатиметься прем'єр-міністром Угорщини, тому що він обрав свій шлях», - сказав Кулеба.

Деталі

За його словами, до 24 лютого він мав дуже тісні відносини з угорським колегою Петером Сійярто.

«До 24 лютого у нас були дуже тісні стосунки, і я дійсно намагався перезавантажити українсько-угорські відносини. Він теж дійсно демонстрував готовність, і в якихось речах ми навіть рухалися вперед. Після 24 лютого це єдиний міністр закордонних справ країн Європейського Союзу, з яким я жодного разу не спілкувався. Я думаю, що цей факт говорить сам за себе», - розповів Кулеба.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України розмістило заяву, де засуджує неназвані заяви угорського премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана у відсутності підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Перед цим Орбан заявив, що Україна начебто "може воювати лише доти, доки США підтримують її".

Українські Національні Новини

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