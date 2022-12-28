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МЗС України публічно засудило прем'єра Угорщини за відсутність підтримки

МЗС України публічно засудило прем'єра Угорщини за відсутність підтримки

Київ • УНН

 • 329491 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України на урядовому порталі розмістило заяву, де засуджує неназвані заяви угорського премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана у відсутності підтримки України у боротьбі з російською агресією, пише УНН.

Деталі

Як зауважило МЗС, заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Українська сторона зазначає, без підтримки України, російська агресія може поширитися й на угорців.

Цитата

"Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Орбан заявив, що Україна начебто "може воювати лише доти, доки США підтримують її".

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