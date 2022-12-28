МЗС України публічно засудило прем'єра Угорщини за відсутність підтримки

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Як зауважило МЗС, заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Українська сторона зазначає, без підтримки України, російська агресія може поширитися й на угорців.

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"Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Орбан заявив, що Україна начебто "може воювати лише доти, доки США підтримують її".