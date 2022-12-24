Орбан заявив, що Україна "може воювати лише доти, доки США підтримують її"

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"Ця небезпека (затяжна війна в Україні - ред.) теж існує. Водночас Україна може воювати лише доти, доки США її підтримують грошима та зброєю. Якщо американці хочуть миру, мир буде", - сказав Орбан.

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Відповідаючи за запитання журналіста, чи можна очікувати, що українці віддадуть частину своєї країни "заради миру та процвітання Європи", Орбан відповів, що "ніхто не може такого очікувати".

"Україна - суверенна держава, рішення про те, коли й навіщо воювати, мають приймати українці. Ми маємо позицію прийняття рішень тою мірою, в якій ми їх підтримуємо. Вони, як правило, знають так багато про те, про що хочуть домовитися. Решта, що дають і що отримують, вирішується під час переговорів", - заявив прем'єр.

Він додав, що Угорщина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні "з огляду на національні інтереси" країни.

Нагадаємо

Орбан, який неодноразово виступав проти санкцій для росії, назвав її загрозою для Європи та заявив про важливість суверенної України.