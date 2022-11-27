Нам потрібна суверенна Україна, щоб росія не загрожувала Європі – Орбан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово виступав проти санкцій для росії, назвав її загрозою для Європи та заявив про важливість суверенної України. Про це повідомляє УНН із посиланням на 24.hu.
Цитата
"Європа єдина в плані цілей. Головне, щоб росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", – сказав Орбан.
Водночас він зазначив, що думки щодо санкцій проти росії розходяться і ці дебати продовжуватимуться.
Нагадаємо
Нещодавно Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України.