Нам потрібна суверенна Україна, щоб росія не загрожувала Європі – Орбан

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"Європа єдина в плані цілей. Головне, щоб росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", – сказав Орбан.

Водночас він зазначив, що думки щодо санкцій проти росії розходяться і ці дебати продовжуватимуться.

Нагадаємо

Нещодавно Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України.