Орбан відреагував на скандал щодо його шарфа з картою "Великої Угорщини"

Цитата

"Футбол – це не політика. Давайте не бачити те, чого немає", - написав Орбан у Facebook, додавши, що збірна Угорщини - команда всіх угорців, "де б вони не жили".

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

Речник МЗС України повідомляв, що Міністерство закордонних справ України викликає угорського посла через скандал навколо шарфа прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.