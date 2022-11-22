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Орбан відреагував на скандал щодо його шарфа з картою "Великої Угорщини"

Орбан відреагував на скандал щодо його шарфа з картою "Великої Угорщини"

Київ • УНН

 • 768481 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на скандал довкола його шарфа з картою "Великої Угорщини", пише УНН.

Цитата

"Футбол – це не політика. Давайте не бачити те, чого немає", - написав Орбан у Facebook, додавши, що збірна Угорщини - команда всіх угорців, "де б вони не жили".

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

Речник МЗС України повідомляв, що Міністерство закордонних справ України викликає угорського посла через скандал навколо шарфа прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

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