Скандал з шарфом Орбана: Україна очікує вибачень і спростування територіальних зазіхань
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи появу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на футбольному матчі у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини України та Румунії, передає УНН.
Цитата
«Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України», - написав Ніколенко у Facebook.
Деталі
Речник МЗС України повідомляв, що Міністерство закордонних справ України викличе угорського посла через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який надів на футбольний матч шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" українське Закарпаття та румунську Трансільванію.
Контекст
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.