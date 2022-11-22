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Скандал з шарфом Орбана: Україна очікує вибачень і спростування територіальних зазіхань

Скандал з шарфом Орбана: Україна очікує вибачень і спростування територіальних зазіхань

Київ • УНН

 • 412185 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи появу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на футбольному матчі у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини України та Румунії, передає УНН.

Цитата

«Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України», - написав Ніколенко у Facebook.

Деталі

Речник МЗС України повідомляв, що Міністерство закордонних справ України викличе угорського посла через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який надів на футбольний матч шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" українське Закарпаття та румунську Трансільванію.

Контекст

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

Українські Національні Новини

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