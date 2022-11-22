Скандал з шарфом Орбана: Україна очікує вибачень і спростування територіальних зазіхань

Цитата

«Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України», - написав Ніколенко у Facebook.

Деталі

Речник МЗС України повідомляв, що Міністерство закордонних справ України викличе угорського посла через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який надів на футбольний матч шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" українське Закарпаття та румунську Трансільванію.

Контекст

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.