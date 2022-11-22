Скандал с шарфом Орбана: Украина ожидает извинений и опровержения территориальных посягательств

Цитата

«Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины», - написал Николенко в Facebook.

Детали

Спикер МИД Украины сообщал, что Министерство иностранных дел Украины вызовет венгерского посла из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, надевшего на футбольный матч шарф с изображением карты "Великой Венгрии" , в состав которой "включили" украинское Закарпатье и румынскую трансильванию.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.