МЗС України викличе угорського посла через шарф Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України викличе угорського посла через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який надів на футбольний матч шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини України та Румунії. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
Цитата
"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", – написав Ніколенко.
Контекст
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням карти так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.