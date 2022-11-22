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МЗС України викличе угорського посла через шарф Орбана

МЗС України викличе угорського посла через шарф Орбана

Київ • УНН

 • 491872 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України викличе угорського посла через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який надів на футбольний матч шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини України та Румунії. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", – написав Ніколенко.

Контекст

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням карти так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

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