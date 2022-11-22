МЗС України викличе угорського посла через шарф Орбана

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"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", – написав Ніколенко.

Контекст

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням карти так званої "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.