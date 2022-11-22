МИД Украины вызовет венгерского посла из-за шарфа Орбана
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызовет венгерского посла из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который надел на футбольный матч шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" части Украины и Румынии. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.
Цитата
"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", – написал Николенко.
Контекст
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением карты так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.