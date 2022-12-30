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Пока Орбан остается премьером, отношения Украины и Венгрии не изменятся - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Отношение Венгрии к Украине не изменится, пока Виктор Орбан остается премьер-министром, из-за его позиции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Зе Интервьюер", передает корреспондент УНН.

Цитата

«Не изменится (отношение Венгрии к Украине - ред.), пока Виктор Орбан будет оставаться премьер-министром Венгрии, потому что он избрал свой путь», - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, до 24 февраля он имел очень тесные отношения с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«До 24 февраля у нас были очень тесные отношения, и я действительно пытался перезагрузить украино-венгерские отношения. Он тоже действительно демонстрировал готовность, и в каких-то вещах мы даже двигались вперед. После 24 февраля это единственный министр иностранных дел стран Европейского Союза, с которым я ни разу не общался. Я думаю, что этот факт говорит сам за себя», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины разместило заявление, где осуждает неназванные заявления венгерского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отсутствии поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Перед этим Орбан заявил, что Украина вроде бы "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее".

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