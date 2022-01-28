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Покайтеся і встаньте на коліна: Лукашенко звернувся із заявою до вигнаної опозиції країни

Покайтеся і встаньте на коліна: Лукашенко звернувся із заявою до вигнаної опозиції країни

Київ • УНН

 • 22308 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Авторитарний лідер Білорусі Лукашенко порадив вигнаним активістам опозиції "повернутися додому, покаятися і схилити коліна", повторивши при цьому обіцянку піти у відставку, якщо народ "ухвалить рішення" за нього. Його слова наводить агенство Белта, передає УНН.

Президент Олександр Лукашенко зробив цю заяву у своєму щорічному зверненні до нації, прагнучи наголосити на своїй владі після придушення безпрецедентної хвилі масових протестів проти його правління.

Деталі

Лукашенко у п'ятницю заявив, що проти його правління виступає не більше 10% населення і закликав активістів опозиції у вигнанні повернутися "додому, на колінах".

"Моя вам порада: приходьте додому, покайтеся і встаньте на коліна, - сказав Лукашенко. — Далі буде гірше".

Придушивши протести, Лукашенко неодноразово давав розпливчасті обіцянки, які ні до чого його не зобов'язували.
У п'ятницю він наголосив, що вирішувати має народ.

"Ви вирішуватимете чи цей президент піде у відставку. Якщо ви вважаєте за потрібне, щоб я зробив більше для цієї країни, ви так і скажете", — заявив Лукашенко.

Контекст

У 2020 році Лукашенко, який майже три десятиліття залізною рукою керує Білоруссю, пережив найбільшу та найстійкішу хвилю масових протестів в історії країни. Демонстрації, найбільша з яких зібрала до 200 000 осіб, були викликані його перемогою на шостому терміні президентських виборах у серпні 2020 року, які опозиція та Захід засудили як сфальшовані.

Протестувальники вимагали нових виборів та відставки Лукашенка і зіткнулися з жорстокими репресіями з боку влади: понад 35 000 людей було заарештовано та тисячі жорстоко побито. Ключові діячі опозиції, зокрема Світлана Тіхановська, головний суперник Лукашенка на виборах, залишили країну на тлі репресій разом із тисячами простих білорусів.

Доповнення

Минулого тижня Лукашенко призначив на кінець лютого референдум щодо конституційних поправок, які можуть дозволити йому ще більше зміцнити свою владу та залишатися на своїй посаді до 2035 року. Голосування заплановане на 27 лютого.

Поправки повертають обмеження на президентські терміни, скасовані під час правління Лукашенка, дозволяючи президенту перебувати на посаді лише два п'ятирічні терміни. Проте обмеження набуде чинності лише після того, як "новообраний президент" вступить на посаду, що дає Лукашенку можливість балотуватися ще на два терміни після закінчення його нинішнього терміну в 2025 році.

Поправки також наділяють суттєвими новими повноваженнями Всебілоруські народні збори, орган, який номінально представляє широке коло білоруського суспільства, але в минулому складався здебільшого з державних чиновників та прихильників. Президент автоматично стає членом зборів і може бути обраний іншими делегатами як його голова.

Повна версія проекту оновленої Конституції Білорусі тут.

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