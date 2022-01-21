Референдум щодо змін конституції Білорусі призначено на 27 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 січня підписав указ про проведення референдуму щодо внесення змін у конституцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на БЕЛТА.
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Референдум відбудеться 27 лютого 2022 року. На ньому буде поставлено таке запитання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення конституції Республіки Білорусь?".
Як зазначили, ухвалене на референдумі рішення є обов'язковим. Воно набуде чинності за 10 днів після його офіційного опублікування.
Нагадаємо
Однією з головних змін, яку білоруси пропонують внести до конституції, — заборона обіймати пост президента країни більше ніж два рази поспіль.
Лукашенко-диктатор
Серед політичних лідерів, які називали диктатором Лукашенка були колишня канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан охарактеризував Олександра Лукашенка як "диктатора, який захопив заручників".
"Володимир Путін має мати можливість звернутися до Лукашенка, щоб той припинив мерзенну і злочинну ініціативу. Це захоплення заручників. Лукашенко звик до цього. Це він влаштовував захоплення літака, придушував населення, вкрав вибори. Це диктатор", — підкреслив раніше міністр.
Новий канцлер ФРН Олаф Шольц назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка "диктатором", який не має легітимної підтримки серед населення власної країни.