Референдум по изменениям конституции Беларуси назначен на 27 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ о проведении референдума по внесению изменений в конституцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Детали
Референдум состоится 27 февраля 2022 года. На нем будет задан такой вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?".
Как отметили, принятое на референдуме решение является обязательным. Оно вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.
Напомним
Одним из главных изменений, которое белорусы предлагают внести в конституцию, — запрет занимать пост президента страны более двух раз подряд.
Лукашенко - диктатор
Среди политических лидеров, которые называли диктатором Лукашенко были бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал Александра Лукашенко как "диктатора, который захватил заложников".
"Владимир Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил мерзкую и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захват самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор", — подчеркнул ранее министр.
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "диктатором", у которого нет легитимной поддержки среди населения собственной страны.