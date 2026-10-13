Погода 13 жовтня: де в Україні очікують до 23° тепла
Київ • УНН
13 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. У Києві та області очікується 11-13° тепла.
У вівторок, 13 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях опадів не очікується. Вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вдень 9-14° тепла; на решті території 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°
У Києві та області у вівторок буде хмарно, опадів не очікується. Температура 11-13°.
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