Погрози вбивством послу Польщі: МЗС Варшави вручило послу рф ноту протесту

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Російського посла сергія андрєєва викликали до МЗС Польщі та вручили ноту протесту через заяву колишнього уповноваженого з прав дітей рф павла астахова про заклик до вбивства польського посла. Про це повідомив представник польського МЗС Лукаш Ясіна, передає УНН.

Цитата

«5 травня посла сергія андрєєва викликали в МЗС. Представнику російської федерації вручили ноту протесту у зв'язку із заявою колишнього уповноваженого з прав дітей російської федерації павла астахова про заклик до вбивства посла Республіки Польща», - написав Ясіна в Twitter.

За його словами, польська сторона висловила рішучий протест ситуації, що склалася, і очікування негайного порушення кримінальної справи та негайного покарання винного.

Доповнення

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву, в якій засудило колишнього дитячого омбудсмена росії павла астахова за його коментарі на російському державному телебаченні про те, що вбивство послів є "в рамках міжнародного права".

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