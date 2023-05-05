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Угрозы убийством послу Польши: МИД Варшавы вручило послу рф ноту протеста

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Российского посла сергея андреева вызвали в МИД Польши и вручили ноту протеста из-за заявления бывшего уполномоченного по правам детей рф павла астахова о призыве к убийству польского посла. Об этом сообщил представитель польского МИД Лукаш Ясина, передает УНН.

Цитата

«5 мая посла сергея андреева вызвали в МИД. Представителю российской федерации вручили ноту протеста в связи с заявлением бывшего уполномоченного по правам детей российской федерации павла астахова о призыве к убийству посла Республики Польша», - написал Ясина в Twitter.

По его словам, польская сторона выразила решительный протест сложившейся ситуации и ожидание немедленного возбуждения уголовного дела и немедленного наказания виновного.

Дополнение

Министерство иностранных дел Польши обнародовало заявление, в котором осудило бывшего детского омбудсмена россии павла астахова за его комментарии на российском государственном телевидении о том, что убийство послов является "в рамках международного права".

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