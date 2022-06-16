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Погроза путіна усуненням від влади: Мацкевич назвав умову, за якої лукашенко може вторгнутися в Україну

Погроза путіна усуненням від влади: Мацкевич назвав умову, за якої лукашенко може вторгнутися в Україну

Київ • УНН

 • 308761 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко може перейти кордон з Україною, якщо російський диктатор володимир путін на пряму почне погрожувати відстороненням його від влади, може навіть фізичним. Таку думку висловив член білоруської координаційної ради Валерій Мацкевич у підкасті українського телеканалу, передає УНН.

Цитата

«Мета путіна зрозуміла, за допомогою лукашенка за будь-яку ціну спробувати все-таки перешкодити, перерізати постачання систем озброєння та бронетехніки, які обіцяні західними партнерами, і які істотно можуть змінити ситуацію на східному фронті», - сказав Мацкевич.

Деталі

За його словами, путін тисне все сильніше.

«Ось лукашенко танцюючи між краплинками розуміє, що є велика ймовірність, що йому доведеться якимось дуже серйозним способом продовжувати імітувати процес підготовки до переходу кордону. Я схиляюся до того, що є невелика ймовірність, що лукашенко все ж таки зважиться на це», - розповів Мацкевич.

Мацкевич назвав один чинник, у якому війська беларуси можуть перейти кордон.

«Один, я бачу фактор при якому це може статися, якщо дійсно путін на пряму поставить перед лукашенком вибір або почне погрожувати відстороненням від влади, може навіть фізичним усуненням, з метою поставити на його місце вже йдучи ва-банк якогось свого проросійського генерала, яких в оточенні лукашенка достатньо, він сам їх ставив за останні роки», - розповів Мацкевич.

Він зазначив, що якщо лукашенко стоятиме перед таким вибором, то заради збереження хоч якоїсь влади, можливо, він піде на якесь "божевілля" і тоді можливий перехід кордону.

«Я наголошую, що це колосально мала ймовірність. Я думаю що більшою мірою лукашенко спробує обійтися якимось іншими діями, з далеких», - додав Мацкевич.

Доповнення

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її “не відтягнув Захід”.

Військові навчання в білорусі продовжені як мінімум до 25 червня.

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