Погром табору ромів на Лисій горі: координатора С14 взяли під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу координатору С14 Сергію Мазуру, підозрюваному у хуліганстві за розгін ромів на Лисій горі, взявши його під цілодобовий домашній арешт на два місяці, передає УНН з посиланням на повідомлення організації С14 у Facebook.
"Сергію Мазуру дали цілодобовий домашній арешт на два місяці", - повідомили в організації.
Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру.
Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в помешканні Сергія Мазура.