Погром табора ромов на Лысой горе: координатора С14 взяли под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, подозреваемому в хулиганстве за разгон ромов на Лысой горе, взяв его под круглосуточный домашний арест на два месяца, передает УНН со ссылкой на сообщение организации С14 в Facebook.
"Сергею Мазуру дали круглосуточный домашний арест на два месяца", - сообщили в организации.
Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 года ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.
Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Сергея Мазура.