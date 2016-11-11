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Поголів’я ВРХ в Україні скоротилось за рік на 2,9%

Поголів’я ВРХ в Україні скоротилось за рік на 2,9%

Київ • УНН

 • 9995 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні поголів’я великої рогатої худоби станом на перше листопада 2016 року в порівнянні з аналогічною датою минулого року скоротилось на 2,9%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, станом на перше листопада 2016 порівняно з першим листопадом 2015 року, тобто за рік, поголів’я великої рогатої худоби скоротилось на 2,9% — до 4, 066 млн голів, в тому числі поголів’я корів скоротилось на 3,8% — до 2,151 млн голів.
Зокрема, у Донецькій області поголів’я великої рогатої худоби скоротилось найбільше — на 20,8%, також значне скорочення поголів’я ВРХ зафіксували в Луганській області — на 20,2% та у Рівненській області поголів’я ВРХ скоротилось на 10%.

У той самий час, в Запорізькій області поголівя ВРХ зросло на 1,7%, а в Житмирській та Вінницькій областях — на 1,2% відповідно.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також можуть бути уточнені.

Як повідомляв УНН, поголів’я ВРХ в Україні скоротилось за рік на 2,8%.

Українські Національні Новини

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