Поголовье КРС в Украине сократилось за год на 2,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 ноября 2016 г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года сократилось на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.
По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября 2016 г. по сравнению с первым ноября 2015 года, то есть за год, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,9% - до 4,066 млн голов, в том числе поголовье коров сократилось на 3 8% - до 2,151 млн голов.
В частности, в Донецкой области поголовье крупного рогатого скота сократилось больше всего - на 20,8%, также значительное сокращение поголовья КРС зафиксировали в Луганской области - на 20,2% и в Ровенской области поголовье КРС сократилось на 10%.
В то же время, в Запорожской области поголовье КРС увеличилось на 1,7%, а в Житомирской и Винницкой областях - на 1,2% соответственно.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также могут уточняться.
Как сообщал УНН, поголовье КРС в Украине сократилось за год на 2,8%.