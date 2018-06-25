Подружжя у Харкові застрелили через 100 тисяч доларів боргу – поліція

Так, за словами Беха, 24 червня приблизно о 10:40 до поліції зателефонувала жінка, яка побачила на сусідньому балконі закривавлене тіло людини. Слідчо-оперативна група виявила у квартирі застрелених 45-річного чоловіка, його 39-річну колишню дружину, а також їх поранену 12-річну доньку.

Завдяки свідченням мешканців будинку оперативним працівникам вдалося швидко скласти орієнтування на розшук причетного до злочину. У дію одразу ввели план "Сирена". До пошуків долучилися працівники патрульної поліції, які виявили по орієнтуванню автомобіль підозрюваного, організували його переслідування та затримали водія.

"У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти - 200 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи", – йдеться в повідомленні.

Очільник ГУНП в області зазначив, що 42-річний підозрюваний майже не чинив опір поліцейськім та знаходився у складному психологічному стані.

"Затриманий відразу розпочав співпрацювати зі слідчими. З його слів став відомий головний мотив скоєння подвійного вбивства – боргові зобов'язання голови родини. Начебто, чоловік заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати", – розповів Бех.

З'ясувалося, що скоєнню тяжкого злочину передувала низка подій, які наразі ретельно вивчаються слідством. Так, стало відомо, що чоловіки були знайомі ще з дитинства. Певний час вони дружили. Потім їх шляхи розійшлися, і вони не спілкувалися. Однак доля звела їх знову цьогоріч у січні, і вони продовжили товаришувати. Конфлікт між чоловіками виник під час їх спільної поїздки до міста Рівне, де жили колишня дружина потерпілого та його маленька донька.

"45-річний харків'янин вирішив забрати їх до себе, тому звернувся до друга по допомогу, пов'язану із перевезенням родини до Харкова. Після сварки підозрюваний впав у депресію. Члени його родини підтвердили слідчим цей факт. А за кілька днів до вбивства чоловік звернувся із заявою до районного відділу поліції про те, що його життю загрожує людина на ім'я Олег. Поліція зареєструвала цю заяву та розпочала перевірку", – зазначили в поліції.

А 24 червня зловмисник увірвався до квартири свого товариша і відразу почав розправу. Першим він застрелив чоловіка. Жінка хотіла сховатися на балконі, однак не змогла – її настигли кілька куль. Затриманий запевнив слідчих, що дитину вбивати не хотів – вона просто потрапила під обстріл.

"Керівник харківської поліції Олег Бех охарактеризував і самого підозрюваного. 42-річний харків'янин займався підприємницькою діяльністю, мав родину, добрі стосунки із батьками та оточуючим колом близьких та знайомих. Чому він зважився на такий страшний злочин, з'ясовуватиме слідство", – повідомили у ГУНП.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство).

Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, тіла подружжя та їхню поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка. Трагедія сталася у Харкові.