Подружжя у Харкові застрелили через 100 тисяч доларів боргу – поліція

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 59532 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 121446 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 108374 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 139880 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 111093 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122842 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162919 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190304 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 299168 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167421 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 15378 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 22668 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 19431 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 17387 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 13198 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 6033 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 139882 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 168972 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 299171 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 228997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 34767 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54177 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58586 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56698 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70836 перегляди
Актуальне
Подружжя у Харкові застрелили через 100 тисяч доларів боргу – поліція

Подружжя у Харкові застрелили через 100 тисяч доларів боргу – поліція

Київ • УНН

 • 14511 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Мотивом вбивства подружжя у Харкові стало боргове зобов'язання потерпілого у розмірі 100 тисяч доларів. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Олег Бех під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Так, за словами Беха, 24 червня приблизно о 10:40 до поліції зателефонувала жінка, яка побачила на сусідньому балконі закривавлене тіло людини. Слідчо-оперативна група виявила у квартирі застрелених 45-річного чоловіка, його 39-річну колишню дружину, а також їх поранену 12-річну доньку.

Завдяки свідченням мешканців будинку оперативним працівникам вдалося швидко скласти орієнтування на розшук причетного до злочину. У дію одразу ввели план "Сирена". До пошуків долучилися працівники патрульної поліції, які виявили по орієнтуванню автомобіль підозрюваного, організували його переслідування та затримали водія.

"У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти - 200 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи", – йдеться в повідомленні.

Очільник ГУНП в області зазначив, що 42-річний підозрюваний майже не чинив опір поліцейськім та знаходився у складному психологічному стані.

"Затриманий відразу розпочав співпрацювати зі слідчими. З його слів став відомий головний мотив скоєння подвійного вбивства – боргові зобов'язання голови родини. Начебто, чоловік заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати", – розповів Бех.

З'ясувалося, що скоєнню тяжкого злочину передувала низка подій, які наразі ретельно вивчаються слідством. Так, стало відомо, що чоловіки були знайомі ще з дитинства. Певний час вони дружили. Потім їх шляхи розійшлися, і вони не спілкувалися. Однак доля звела їх знову цьогоріч у січні, і вони продовжили товаришувати. Конфлікт між чоловіками виник під час їх спільної поїздки до міста Рівне, де жили колишня дружина потерпілого та його маленька донька.

"45-річний харків'янин вирішив забрати їх до себе, тому звернувся до друга по допомогу, пов'язану із перевезенням родини до Харкова. Після сварки підозрюваний впав у депресію. Члени його родини підтвердили слідчим цей факт. А за кілька днів до вбивства чоловік звернувся із заявою до районного відділу поліції про те, що його життю загрожує людина на ім'я Олег. Поліція зареєструвала цю заяву та розпочала перевірку", – зазначили в поліції.

А 24 червня зловмисник увірвався до квартири свого товариша і відразу почав розправу. Першим він застрелив чоловіка. Жінка хотіла сховатися на балконі, однак не змогла – її настигли кілька куль. Затриманий запевнив слідчих, що дитину вбивати не хотів – вона просто потрапила під обстріл.

"Керівник харківської поліції Олег Бех охарактеризував і самого підозрюваного. 42-річний харків'янин займався підприємницькою діяльністю, мав родину, добрі стосунки із батьками та оточуючим колом близьких та знайомих. Чому він зважився на такий страшний злочин, з'ясовуватиме слідство", – повідомили у ГУНП.

Досудове розслідування проводиться за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство).

Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, тіла подружжя та їхню поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка. Трагедія сталася у Харкові. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31