Подоляк: рф офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, вирішивши приймати у рублях оплату за російський природний газ, який постачають до Європи. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Щойно рф офіційно відкрила й повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі та повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро. Це, на думку рф, явно спровокує деякі операційні провали у європейській енергосистемі та забезпечить відповідний проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України. Не факт, звісно”, - написав Подоляк.
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Однак, з його слів, росіяни продовжують наполегливо вірити у свої "геніальні ідеї".
“Так чи інакше, це другий крок до ескалації. Перший – прямі погрози авіаударами чи ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні”, - сказав він.
На думку радника глави ОП, росія дуже боїться санкцій, тож, щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді.
Наприклад такі, як перехід у розрахунках на юань або використання деяких азійських банків для проведення об'ємних транзакцій з виплати боргів або закупівлі товарів. Або відмова повертати чужі літаки з подальшим переведенням вкраденого майна для використання на внутрішньому ринку.
Нагадаємо
Сьогодні російський президент володимир путін доручив приймати у рублях оплату за російський природний газ, який постачають до Європи.