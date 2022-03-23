Подоляк: рф официально открыла полноценный антиевропейский фронт

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“Только что рф официально открыла и полноценный антиевропейский фронт. Пока финансовый. Вслед за длительными ценовыми спекуляциями на энергорынке путин заявил о переводе всех расчетов за российский газ для европейских потребителей в рубли и полный отказ от продажи ресурсов за доллары/евро. Это, по мнению рф, явно спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит соответствующее пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Не факт, конечно", - написал Подоляк.

Детали

Однако, с его слов, россияне продолжают упорно верить в свои "гениальные идеи".

“Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый - прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, которые обеспечивают помощь Украине", - сказал он.

По мнению советника главы ОП, россия очень боится санкций, поэтому, чтобы хоть как-то уменьшить эффект от разрушительного действия санкционных пакетов, российская политическая элита ищет асимметричные ответы.

Например такие, как переход в расчетах на юань или использование некоторых азиатских банков для проведения объемных транзакций по выплате долгов или закупке товаров. Или отказ возвращать чужие самолеты с последующим переводом украденного имущества для использования на внутреннем рынке.

Напомним

Сегодня российский президент владимир путин поручил принимать оплату в рублях за российский природный газ, который поставляется в Европу.