Податковий інспектор постане перед судом за хабар 20 тисяч доларів

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо слідчого ГУ ДФС у Київській області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 20 тис. доларів США. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН.

“Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської об’єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Київській області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 20 тисяч доларів США від керівника одного з товариств”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підозрюваний отримав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності. Попередньо встановлено, що він пообіцяв не перешкоджати господарської діяльності товариства, яке начебто ухилялось від сплати податків.

Прокуратура кваліфікувала дії працівника органу фіскальної служби за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі). По завершенні досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурор скерував обвинувальний акт до Святошинського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За подібні злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ГПУ оголосила про підозру головному податківцю Вінничини.

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