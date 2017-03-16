Податківця на Миколаївщині затримали під час отримання хабара
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі начальника відділу Головного управління ДФС в Миколаївській області. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Податківець вимагав від місцевого підприємця 500 дол. за невжиття заходів реагування стосовно його комерційної діяльності.
Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі м.Миколаєва під час одержання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання хабарнику запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Запоріжжі на хабарництві викрили посадовця фіскальної служби. Правоохоронці припинили злочинну діяльність завідуючого сектору податків і зборів з юридичних осіб районного відділення Запорізької ОДПІ обласної фіскальної служби.
Встановлено, що 34-річний посадовець вимагав з суб’єктів господарювання неправомірну вигоду за не вжиття заходів реагування.