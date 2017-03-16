Налоговика в Николаевской области задержали при получении взятки
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали на взятке начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
Налоговик требовал от местного предпринимателя 500 долл. за непринятие мер реагирования на его коммерческую деятельность.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Николаева во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Запорожье на взяточничестве разоблачили чиновника фискальной службы. Правоохранители пресекли преступную деятельность заведующего сектора налогов и сборов с юридических лиц районного отделения Запорожской ОГНИ областной фискальной службы.
Установлено, что 34-летний чиновник требовал с субъектов хозяйствования неправомерную выгоду за непринятие мер реагирования.