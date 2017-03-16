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08:46 • 34277 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 95556 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115284 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130468 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138349 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120755 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106842 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Налоговика в Николаевской области задержали при получении взятки

Налоговика в Николаевской области задержали при получении взятки

Киев • УНН

 • 9760 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали на взятке начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

Налоговик требовал от местного предпринимателя 500 долл. за непринятие мер реагирования на его коммерческую деятельность.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Николаева во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Запорожье на взяточничестве разоблачили чиновника фискальной службы. Правоохранители пресекли преступную деятельность заведующего сектора налогов и сборов с юридических лиц районного отделения Запорожской ОГНИ областной фискальной службы.

Установлено, что 34-летний чиновник требовал с субъектов хозяйствования неправомерную выгоду за непринятие мер реагирования.

Украинские Национальные Новости

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