Налоговика в Николаевской области задержали при получении взятки

Налоговик требовал от местного предпринимателя 500 долл. за непринятие мер реагирования на его коммерческую деятельность.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Николаева во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Запорожье на взяточничестве разоблачили чиновника фискальной службы. Правоохранители пресекли преступную деятельность заведующего сектора налогов и сборов с юридических лиц районного отделения Запорожской ОГНИ областной фискальной службы.

Установлено, что 34-летний чиновник требовал с субъектов хозяйствования неправомерную выгоду за непринятие мер реагирования.